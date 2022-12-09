AÖL sınav girişi nasıl yapılır, online sınav son gün ne zaman? 2022 – 2023 MEB AÖL online sınav giriş ekranı!

AÖL online sınav giriş ekranı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. AÖL sınavları online olarak gerçekleştirilecek. İşte sınava ilişkin ayrıntılar ve 2022 – 2023 MEB AÖL online sınav giriş ekranı...

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları, 9 Aralık Cuma günü saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 Salı günü saat 23:59 arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5’dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.

