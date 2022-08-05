AÖL SINAV SONUÇLARI 2022! 3. dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 3. dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. dönem AÖL sınav sonuçları tarihi ve detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan, 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (online) olarak yapıldı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor

AÖL SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx



