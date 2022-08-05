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AÖL SINAV SONUÇLARI 2022! 3. dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

05.08.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı 29 Temmuz tarihinde tamamlanan sınavların ardından Açık Lise öğrencileri tarafından merak edildi. Gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılacak açıklamaya çevrildi. Bilindiği üzere Açık Lise öğrencileri, sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sistemi ekranından öğrenebilecek. Birçok kişi internette "3. dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" konu başlıklarını araştırıyor. İşte AÖL sınav sonuçları ile ilgili detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI 2022! 3. dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 3. dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 3. dönem AÖL sınav sonuçları tarihi ve detaylar haberimizde...

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AÇIK ÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan, 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (online) olarak yapıldı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor

AÖL SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx


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