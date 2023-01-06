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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖL açık lise sınav sonuçları nasıl sorgulanır? MEB sorgulama ekranı

06.01.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AÖL sınav sonuçları heyecanla bekleniyordu. Sınavlar 9 Aralık ve 20 Aralık tarihleri aralığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Adaylar sorular ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesaplamışlardı. Peki, AÖL sınav sonuçları nereden sorgulanır? İşte açık lise sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖL açık lise sınav sonuçları nasıl sorgulanır? MEB sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bugün (6 Ocak Cuma) yapıldı. Böylelikle 9 Aralık Cuma günü başlayan ve 20 Aralık 2022 tarihinde tamamlanan sınavın sonuçları 14 gün sonra yayımlanmış oldu. AÖL sınav sonuçları MEB'in web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve şifre sorgulanabiliyor. İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

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AÖL SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

AÖL sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları açıklandığı belirtildi. AÖL sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının üzerinde 14 gün geçtikten sonra erişime açıldı.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları, MEB'in internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebiliyor.

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin sisteme girip sınav sonuçlarını kontrol etmeden önce;
1-Cep telefonu numarasını,
2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerini,
3-Adres bilgilerini
güncellemeleri gerekmektedir." denildi.

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