AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! AÖL açık lise sınav sonuçları nasıl sorgulanır? MEB sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bugün (6 Ocak Cuma) yapıldı. Böylelikle 9 Aralık Cuma günü başlayan ve 20 Aralık 2022 tarihinde tamamlanan sınavın sonuçları 14 gün sonra yayımlanmış oldu. AÖL sınav sonuçları MEB'in web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve şifre sorgulanabiliyor. İşte AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU

AÖL sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları açıklandığı belirtildi. AÖL sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının üzerinde 14 gün geçtikten sonra erişime açıldı.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları, MEB'in internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası/kullanıcı adı ve şifre ile görüntülenebiliyor.

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kurum tarafından yapılan açıklamada "Öğrencilerimizin sisteme girip sınav sonuçlarını kontrol etmeden önce;

1-Cep telefonu numarasını,

2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerini,

3-Adres bilgilerini

güncellemeleri gerekmektedir." denildi.

