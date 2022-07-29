AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 20-29 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşen AÖL sınavları sürmeye devam ediyor. Bugün sona erecek olan sınavlar öncesi, sınavlarını tamamlayan adaylar gözlerini MEB tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaya devam ediyor. Bu yıl online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavları 20 Temmuz'da başladı. Söz konusu sınav 29 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar online gerçekleşecek.

AÖL sınav sonuçlarının ise sınav bitiminden bir kaç hafta sonra açıklanması bekleniyor.

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ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokul sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemiyle düzenleniyor. Öğrenciler sınav sistemine T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile birlikte şifreleriyle giriş yapabiliyor. Karşılarına gelen ekranda sol tarafta bulunan menü aracılığıyla sınava girilecek ders seçilirken sınav başlatılıyor.

