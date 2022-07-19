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AÖL sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavı online mı yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!

19.07.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavının ne zaman yapılacağı ve sınavların yüz yüze mi yoksa online olarak mı gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girecek adaylar konuya ilişkin yaptıkları sorgulamaları sürdürüyor. Peki AÖL sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavı online mı yapılacak? İşte Açık lise sınav tarihleri...

AÖL sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavı online mı yapılacak? Açık lise sınav tarihleri!

AÖL sınavlarının tarihleri temmuz ayı itibariyle sık araştırılıyor ve sınavın nasıl yapılacağı merak ediliyor. Liseyi açıktan tamamlamak isteyen birçok kişi MEB'ten açıklama bekliyordu. Açık Lise sınavı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları MEB tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Peki AÖL sınavı ne zaman? AÖL 3. dönem sınavı online mı yapılacak? Detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÖL İLE İLGİLİ DUYURULAR

  • Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

    1. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

  • Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

  • Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan derslerden sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Duyuruların tamamına aşağıdaki MEB AÖL sınavları duyurusundan ulaşabilirsiniz.

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_07/08093817_2021-2022_3.Donem_Sinav_Duyurusu.pdf

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