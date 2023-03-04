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AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı? 2023 2. dönem AÖL sınav tarihi!

04.03.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler internette araştırma yaparken birçok kişi de kayıt yenileme sürecinin 3 Nisan tarihine kadar uzatılması nedeniyle işlem yapmaya devam ediyor. Bilindiği üzere geçen sene Açık Lise 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. Fakat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınavların biraz daha ileri tarihlerde yapılması bekleniyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı yapılacak? İşte detaylar...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı? 2023 2. dönem AÖL sınav tarihi!

AÖL 2. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. AÖL sınav takvimi için geri sayım sürüyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri merak edildi. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklanmada bulunulmadı. Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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AÖL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online olarak gerçekleşti. AÖL 2. dönem sınavları da yeni bir duyuruya kadar online olarak tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili değişiklik yaşandığında haberimizde belirteceğiz.

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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL'den kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ile ilk kayıt ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

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