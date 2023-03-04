AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı? 2023 2. dönem AÖL sınav tarihi!

AÖL 2. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. AÖL sınav takvimi için geri sayım sürüyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri merak edildi. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklanmada bulunulmadı. Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online olarak gerçekleşti. AÖL 2. dönem sınavları da yeni bir duyuruya kadar online olarak tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili değişiklik yaşandığında haberimizde belirteceğiz.

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL'den kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ile ilk kayıt ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."



