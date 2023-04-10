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AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı? MEB takvimi ile 2023 AÖL 2. dönem sınav tarihleri!

10.04.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav tarihleri, 3 Nisan 2023 Pazartesi günü sona eren kayıt yenileme sürecinin ardından Açık Lise öğrencileri tarafından araştırılıyor. Birçok kişi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimini inceliyor. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı? İşte MEB takvimi ile 2023 AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı? MEB takvimi ile 2023 AÖL 2. dönem sınav tarihleri!

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem AÖL sınav tarihlerini açıkladı. İşte MEB'den yapılan açıklama ve AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacaktır.

2. DÖNEM AÖL SINAVLARI ONLINE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL sınavları online yani çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 25 dakikadır.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45'tir.

45'in altında alan öğrenciler başarısız sayılırlar.

AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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