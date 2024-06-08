Apar topar ameliyata alınmıştı! Burcu Kara'dan haber var

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında evlendikten sonra oğulları Ali Çınar ve Can'ı kucağına alan Burcu Kara uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.

Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara dönen ünlü isim geçtiğimiz günlerde hastane odasından paylaşımlar yapmış ve apar topar ameliyata alındığını açıklamıştı.

'ALINMASINA KARAR VERİLDİ'

Beyin ameliyatı olan Kara; "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncudan güzel haber geldi. Burcu Kara, taburcu olduğunu "Evime kavuştum" sözleriyle duyurdu. Evinin bahçesinde kahvesini yudumladığı pozunu paylaşan Burcu Kara'ya "Geçmiş olsun" yorumları yağdı.





