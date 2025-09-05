Mynet Trend

Apart odasında sır ölüm! 2 günüdür haber alınamayan genç kadın ölü bulundu

Muğla'da tatil yapan 34 yaşındaki Saliha Kılıç'tan yakınları 2 gündür haber alamıyordu. Genç kadın kaldığı apartta ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Kılıç'ın kesin ölüm nedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'nda belirlenecek.

Apart odasında sır ölüm! 2 günüdür haber alınamayan genç kadın ölü bulundu

Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne tatile gelen Saliha Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

APARTTA SIR ÖLÜM!

Apart odasında sır ölüm! 2 günüdür haber alınamayan genç kadın ölü bulundu 1

Kılıç'ın kaldığı aparta sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Apart görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Apart odasında sır ölüm! 2 günüdür haber alınamayan genç kadın ölü bulundu 2

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Saliha Kılıç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ŞEKER HASTASIYMIŞ

Kılıç'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

(DHA)

