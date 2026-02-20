Mynet Trend

Teneffüste ölümle burun buruna gelen öğrenciyi öğretmenleri kurtardı!

İçerik devam ediyor

Isparta'da teneffüste boğazına yiyecek kaçan lise öğrenci, öğretmenlerin zamanında ve bilinçli müdahalesi sayesinde sağlığına kavuştu. Öğrencinin ölümle burun buruna geldiği anlar okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Isparta'daki Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi'nde teneffüs saatinde bir öğrencinin boğazına yiyecek kaçtı. Nefes almakta zorlanan öğrenciyi fark eden nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Sarı, duruma hızla müdahale etti.

Teneffüste ölümle burun buruna gelen öğrenciyi öğretmenleri kurtardı! 1

Öğretmenlerin uyguladığı heimlich manevrası sayesinde öğrencinin solunumu kısa sürede normale döndü. Olay yerine sağlık ekiplerine ihtiyaç duyulmadan öğrencinin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

Teneffüste ölümle burun buruna gelen öğrenciyi öğretmenleri kurtardı! 2

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen öğrencinin, olayın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı bildirildi.
Kaynak: İHA

Bilinçli öğretmenler olması ne kadar güzel 🙏🏻👏👏👏
