Sıra dışı keşif: 2000 yıllık aşk mektubu ortaya çıktı!

İtalya’daki antik kent Pompeii’de yürütülen araştırmalarda, yaklaşık 2000 yıl öncesine ait aşk mesajları gün yüzüne çıkarıldı. Yoğun turist akışına rağmen bugüne kadar fark edilmeyen yazılar, gelişmiş dijital tekniklerle ortaya çıkarıldı.

İtalya’da MS 79 yılında meydana gelen yanardağ patlamasıyla yok olan Pompeii Antik Kenti’nde dikkat çekici bir keşfe imza atıldı. Pompeii Arkeoloji Parkı’nda yürütülen araştırmalarda, duvarlara kazınmış ve yaklaşık iki bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen aşk mesajları bulundu.

Yetkililer, söz konusu yazıların 2022 ile 2025 yılları arasında yürütülen detaylı incelemeler sırasında tespit edildiğini açıkladı.

TURİSTLERİN HER GÜN ÖNÜNDEN GEÇMİŞ

Aşk mesajlarının, tiyatro bölgesini Via Stabiana’ya bağlayan bir koridordaki duvarda yer aldığı belirtildi. Araştırmacıları şaşırtan en önemli detay ise bu duvarın 230 yılı aşkın süre önce ortaya çıkarılmış olmasıydı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu noktada yeni yazıların keşfedilmesi, uzmanlar tarafından beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirildi. Yetkililer, yoğun ziyaretçi trafiğine rağmen hala yeni tarihi detayların ortaya çıkmasının Pompeii’nin gizemini koruduğunu vurguladı.

Sıra dışı keşif: 2000 yıllık aşk mektubu ortaya çıktı! 1

DUVARLARDAKİ MESAJLAR

Duvar yazılarında yer alan ifadeler, antik dönemde yaşayan insanların duygularını gözler önüne serdi. Yazılardan birinde Erato adlı bir kadına gönderme yapılarak, “Erato …’yı seviyor” ifadesi yer aldı. Ancak Erato’nun kimi sevdiği net olarak belirlenemedi.

Bir başka yazıda ise duygusal bir veda dikkat çekti:

“Acelem var, kendine iyi bak Sava’m, mutlaka beni sev!”

Diğer bir mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

“Atella’lı Cominia’nın kölesi Methe, Cresto’yu tüm kalbiyle seviyor. Pompeii’nin Venüs’ü ikisinin de yardımcısı olsun ve her zaman uyum içinde yaşasınlar.”

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİYLE OKUNABİLDİ

Araştırmacılar, yazıları ortaya çıkarmak için duvarın dijital haritasını oluşturdu ve her yazının konumunu tek tek kayıt altına aldı. Ardından özel ışıklandırma teknikleri kullanılarak duvar farklı açılardan fotoğraflandı.

Bu yöntem sayesinde zamanla silinmiş, aşınmış veya çıplak gözle fark edilemeyen yazılar yeniden görünür hale getirildi.

Yetkililer, Pompeii genelinde bugüne kadar 10 binden fazla duvar yazısı tespit edildiğini belirtti.

