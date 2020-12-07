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Apartman Mağaralar zamana meydan okuyor

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 07.12.2020 17:45 | Son Güncelleme:
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Apartman Mağaralar zamana meydan okuyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ve 4 bin yıllık olduğu düşünülen apartman mağaralar, kat kat görüntüsü ile dikkat çekerken, keşfedilip turizme kazandırılmak için araştırmacıları bekliyor.

Sivas'ın kent merkezine uzaklığı 136 kilometre olan Gürün ilçesi doğal güzelliklerinin yanı sıra mağaralarıyla da dikkat çekiyor. Apartman mağaralar kat kat görüntüsüyle, günümüzdeki apartman anlayışını yansıtıyor.

gürün mağaralar sivas
Yaklaşık 4 bin yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor. İlkel bir apartman görünümündeki mağaralar zamana meydan okurken, koruma altına alınarak turizme kazandırılmayı bekliyor.

Bilimsel araştırma yapılmadığı için tam olarak hangi tarihte ve kimler tarafından oluşturuldukları bilinmeyen mağara kent, Gürün’ün bilinen 4 bin yıllık tarihinden daha da eski olabileceği düşünülüyor.

sivas gürün apartman mağaralar

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, tarihi mağaraların bir apartman şeklinde olduğunu ifade ederek, “Birkaç konuşmamızda da o cümleyi kurduk. Doğru söylüyorsunuz. Bugünkü inşaat sektöründe kat kat evler çıkıyor, mağaraya da baktığınız zaman o günkü apartman diyelim, mağaradan oluşturulmuş bir apartman.

sivas gürün tarihi mağaralar

Bugünün şartlarında orada nasıl yaşanır beynimiz, hafızalarımız almıyor ama zamanın insanları orada yaşamış. Nereden girdiler nereden çıktılar bilemiyoruz. Fakat kat kat apartman olmuş. Ben tarihçilerimizi Gürün’e davet ediyorum. Gelsinler bilgi dağarcıklarında ellerindeki araç ve gereçlerle nasıl bir inceleme yapılacaksa o incelemeyi yaparak mağaraların tarihi ile ilgili veri sunarlarsa biz tüm dünyaya duyurmuş oluruz” dedi.

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