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Apartmanda basıldılar! 3 erkek, 2 kadın

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.02.2019 19:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir apartman dairesine düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Apartmanda basıldılar! 3 erkek, 2 kadın

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katındaki dairede fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri daire içerisinde üç erkek ve iki kadın gözaltına aldı. Evi kiralayan A.I. hakkında ise “fuhşa teşvik ve aracılık” suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi.

FUHUŞ YAPAN BİR ERKEK VE BİR KADIN YAKALANDI

Ayrıca Karamanlı Mahallesi'nde müstakil bir evin ikinci katında ise fuhuş yapan bir erkek ve bir kadın yakalandı. Şahıslara yer temin eden A.N. gözaltına alındı. Fuhuş yapmak için yer temin eden A.N.'ye işlem yapıldı. Fuhuş yapan şahıslara ise 647'şer TL ceza yazıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş fuhuş operasyonu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gönül sevmiş bir kere.sevenleri neye ayırıyonuz.Sevmek suç mu?İster fuhuş yaparlar,ister birlikte olurlar.Size ne?yazıklar olsun.
devletin bunun onune gecmesi icin tecavüzlerin onune gecmek icin genelev acmasi gerek bu tecavuz olaylarinin onune gecmek icin ayda 1 ucretsiz yapilmali yada tecavuzculeri asmali 2 secenek var
@nezir46 kardeş senden rica ediyorum yorum yazma. lütfen!
Vergisiz bu ülkede hiç bir şey yapamazsınız aslında yakında devlet genelevleri açar nasıl olsa tanzim satışlara başlıyor
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