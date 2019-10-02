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Apex Legends 3. sezonuna yeni bir harita ve karakterle başladı

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Respawn Entertainment, yayınladığı büyük güncellemeyle Apex Legends 3. sezonunu başlattı. Oyun, Meltdown isimli üçüncü sezonuna yeni bir harita ve karakterle başlıyor.

Apex Legends 3. sezonuna yeni bir harita ve karakterle başladı

Yeni karakter Crypto, daha çok destek rolünde tasarlanmış. Sahip olduğu drone sayesinde haritanın genel görünümüne hakim olabilen Crypto, düşmanların yerlerini de tespit edebiliyor. Drone ayrıca kapıları ve sandıkları da açabiliyor. Drone'un işaretlediği hedefleri Crypto'nun takım arkadaşları da otomatik olarak görebiliyor. Tabii drone ile ilgilenen Crypto'nun takım arkadaşları tarafından korunması şart.

Crypto'nun Ultimate becerisi de drone'una bağlı. Yeni karakter, drone ile attığı EMP bombası sayesinde belli bir alandaki bütün düşmanlara 50 zırh hasarı verebiliyor. Bu EMP'ye yakalananlar aynı zamanda kısa bir süreliğine stun'lanıyor.

Apex Legends yeni sezonda haritasını da değiştiriyor. Oyuncular üçüncü sezonla birlikte King's Canyon haritası yerine World's Edge haritasında kapışacak.

Yeni harita, öncekinden çok daha büyük ve hareketli görünüyor. Haritanın içinde sürekli hareket halinde olan bir tren bulunuyor. Yeni haritaya aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.

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Apex Legends PC, PlayStation 4 ve Xbox One'da oynanabiliyor.

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Apex Legends Apex Legends 3. sezon

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