Mynet Trend

Apex Legends'ın yeni karakteri Octane oyuna eklendi

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 20.03.2019 08:02 | Son Güncelleme

İlk sezonu ve Battle Pass süreci başlayan Apex Legends, yeni karakteri Octane'i de sundu bugün oyunculara.

Apex Legends'ın yeni karakteri Octane oyuna eklendi

Her Apex Legends karakteri gibi Octane de bir passive, bir tactical ve bir de ultimate olmak üzere üç beceriyle geliyor.

Biraz saldırgan ve hızlı bir karakter olan Octane'in tactical becerisi belli oranda sağlık karşılığında hızını yüzde 30'a kadar arttırabilmesi. Oyunda can karşılığı avantaj elde edebilen tek karakter olan Octane, bundan doğabilecek sıkıntıları passive becerisiyle gideriyor. Karakterin passive özelliği, canını her 2 saniyede 1 puan arttırıyor.

Ultimate becerisi ise Apex Legends savaş alanlarını baştan aşağı değiştirebilecek cinsten. Octane, çağırabildiği bir launch pad ile takım arkadaşlarını ve kendisini uçurabiliyor. Bu beceriyle zor zamanlarda hızlı hareket etme şansı oluyor takımların.

Apex Legends'ın ilk sezonu ve Battle Pass'ine dair ayrıntılara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

fragtist

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Google, yeni oyun Stream platformunu duyurdu: StadiaGoogle, yeni oyun Stream platformunu duyurdu: Stadia
Bethesda, E3 2019’daki Yerini AlıyorBethesda, E3 2019’daki Yerini Alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Battle Pass Apex Legends

En Çok Okunan Trend Haberler

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!

Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!

Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki

Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doom Eternal Google Stadia'da oynanabilir olacak

Doom Eternal Google Stadia'da oynanabilir olacak

Google, yeni oyun Stream platformunu duyurdu: Stadia

Google, yeni oyun Stream platformunu duyurdu: Stadia

Bethesda, E3 2019’daki Yerini Alıyor

Bethesda, E3 2019’daki Yerini Alıyor

Splatoon 2 Özel Demo’su Nintendo eShop’ta

Splatoon 2 Özel Demo’su Nintendo eShop’ta

Turkish Stars League’e Yeni Sponsor

Turkish Stars League’e Yeni Sponsor

Samsung Galaxy A20 modeli ortaya çıktı!

Samsung Galaxy A20 modeli ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.