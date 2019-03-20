Apex Legends’ın Yeni Karakteri Octane Oyuna Eklendi

İlk sezonu ve Battle Pass süreci başlayan Apex Legends, yeni karakteri Octane’i bugün oyunculara sundu.

Her Apex Legends karakteri gibi Octane de bir passive, bir tactical ve bir de ultimate olmak üzere üç beceriyle geliyor.

Biraz saldırgan ve hızlı bir karakter olan Octane’in tactical becerisi belli oranda sağlık karşılığında hızını yüzde 30’a kadar arttırabilmesi. Oyunda can karşılığı avantaj elde edebilen tek karakter olan Octane, bundan doğabilecek sıkıntıları passive becerisiyle gideriyor. Karakterin passive özelliği, canını her 2 saniyede 1 puan arttırıyor.

Ultimate becerisi ise Apex Legends savaş alanlarını baştan aşağı değiştirebilecek cinsten. Octane, çağırabildiği bir launch pad ile takım arkadaşlarını ve kendisini uçurabiliyor. Bu beceriyle zor zamanlarda hızlı hareket etme şansı oluyor takımların.





