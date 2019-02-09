Mynet Trend

Apex Legends milyonlara ulaştı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 09.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Kısa süre önce oyun severlerin beğenisine sunulan battle royale temalı F2P oyunu Apex Legends şimdiden 10 milyon kullanıcıya ulaştı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Apex Legends milyonlara ulaştı

Titanfall’un yaratıcısı Respawn tarafından geliştirilen Apex Legends yeni bir rekora imza attı. Titanfall evreninde geçen battle royale temalı F2P tarzındaki yapım kısa süre önce oyun severlerin beğenisine sunulmuştu.

Çapraz platform desteği sayesinde önemli bir kitleye hitap eden Apex Legends ilk sekiz saatte 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı. 24 saatlik sürenin ardından 2.5 milyon oyuncuya ulaşan oyun 72 saatin sonunda yeni bir rekora imza attı. Yapımcı stüdyodan yapılan açıklamada Titanfall evreninde geçen oyunun 3 gün gibi kısa bir sürede 10 milyon oyuncuya ulaştığı belirtildi.

Son dönemde battle royale tarzındaki yapımların popüler olduğu zaten biliniyor. PUBG ile başlayan bu süreç sonrasında Fortnite ile devam etmişti. Bu arada da pek çok oyun için battle royale modları yayınlandı. Fakat hiç biri Respawn imzası taşıyan Apex Legends kadar ses getirmemişti.
Açık konuşmak gerekirse bu oyunun da nasıl bu kadar popüler olduğu tam bir muamma. Zira daha önce çıkan F2P tarzındaki battle royale oyunları sınırlı bir kitleye hitap edebilmişlerdi. Eğer Titanfall evreninde geçen bu oyun, sahip olduğu kitleyi koruyarak arttırabilirse PUBG ve Fortnite gibi isimleri tahtından edebilir. Tabi ki henüz konuşmak için erken.

Anthem’in Xbox başarı listesi sızdı!

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Opera VPN Android’de test ediliyor!Opera VPN Android’de test ediliyor!
Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleriSekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apex Legends battle royale

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

İstanbul'da deprem uzmanları da endişeli: Bina kalmaz

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Türk ve Alman sporcu arasındaki unvan maçında ortalık karıştı

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

Fatih Portakal, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi! Yanıt gecikmedi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Dikkat: Kullanıcılar çıplak gözle anlayamaz!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Kitabı orada gören 'bu makine ne işe yarıyor?' diye soruyor!

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Gündem yaratacak uyarı! 'Altın günleri oraya taşındı ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy Watch Sport yerine Galaxy Watch Active geliyor

Galaxy Watch Sport yerine Galaxy Watch Active geliyor

LG K12+ özellikleri netlik kazandı

LG K12+ özellikleri netlik kazandı

Sonunda! iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı

iOS 12.1.4 güncellemesi nihayet yayınlandı!

Opera VPN Android’de test ediliyor!

Opera VPN Android’de test ediliyor!

Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri

Sekiro Shadows Die Twice sistem gereksinimleri

Motorola, karşımıza uygun fiyatlı Moto G7 serisi ile çıktı

Motorola, karşımıza uygun fiyatlı Moto G7 serisi ile çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.