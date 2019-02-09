Apex Legends milyonlara ulaştı

Titanfall’un yaratıcısı Respawn tarafından geliştirilen Apex Legends yeni bir rekora imza attı. Titanfall evreninde geçen battle royale temalı F2P tarzındaki yapım kısa süre önce oyun severlerin beğenisine sunulmuştu.

Çapraz platform desteği sayesinde önemli bir kitleye hitap eden Apex Legends ilk sekiz saatte 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı. 24 saatlik sürenin ardından 2.5 milyon oyuncuya ulaşan oyun 72 saatin sonunda yeni bir rekora imza attı. Yapımcı stüdyodan yapılan açıklamada Titanfall evreninde geçen oyunun 3 gün gibi kısa bir sürede 10 milyon oyuncuya ulaştığı belirtildi.

Son dönemde battle royale tarzındaki yapımların popüler olduğu zaten biliniyor. PUBG ile başlayan bu süreç sonrasında Fortnite ile devam etmişti. Bu arada da pek çok oyun için battle royale modları yayınlandı. Fakat hiç biri Respawn imzası taşıyan Apex Legends kadar ses getirmemişti.

Açık konuşmak gerekirse bu oyunun da nasıl bu kadar popüler olduğu tam bir muamma. Zira daha önce çıkan F2P tarzındaki battle royale oyunları sınırlı bir kitleye hitap edebilmişlerdi. Eğer Titanfall evreninde geçen bu oyun, sahip olduğu kitleyi koruyarak arttırabilirse PUBG ve Fortnite gibi isimleri tahtından edebilir. Tabi ki henüz konuşmak için erken.

Anthem’in Xbox başarı listesi sızdı!

