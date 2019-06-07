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App Store ücretleri nedeniyle iOS geliştiricileri tarafından davalık oldu

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TEKNOLOJİ  | 07.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

App Store ücretleri rekabeti baltalıyor.Şirket ile ilgili daha önceden de birçok uygulama, haksız rekabet nedeniyle dava açmıştı. İşte haberimizin detayları.

App Store ücretleri nedeniyle iOS geliştiricileri tarafından davalık oldu

Apple’ı dava eden iOS geliştiricileri, daha çok %30 luk komisyon ve yıllık 99 dolar olan geliştirici ücretlerine vurguda bulundu. Bu oranların rekabeti çok ciddi oranlarda etkilediğini ifade eden davacı taraf, bunun bir an önce giderilmesi gerektiğini de söyledi.

Akıllı telefonların kullandığı Android işletim sistemi, daha çok Play Store üzerinden uygulama alışverişine izin veriyor. Aynı şekilde Apple da kendi kurmuş olduğu App Store üzerinden uygulamaların temin edilmesini sağlıyor. iPhone cep telefonlarının, pazardaki tek uygulama tedarikçisi olan App Store, genellikle Apple şirketinin uygulamaları ile dolduruluyor.

Şirketin kendi uygulamalarından ek komisyon almaması ve herhangi bir geliştirici ücreti de ödememesi, onu büyük oranda ön plana çıkarıyor. Kısa bir süre önce Spotify uygulaması da Apple’a dava açanlar arasına katılmıştı. Spotify tarafından iddia edildiğine göre, Apple müzik haksız rekabete yol açıyordu.

Apple’ın üçüncü taraf uygulama incelemeleri gerçekleştirildi. Bu incelemeleri değerlendiren Phillip Shoemaker, App Store’un rakiplere karşı adeta bir silah olarak kullanıldığını ifade etti. Muhtemelen şirket bu tarz davalarla daha uzun bir süre uğraşmak zorunda kalacak. Sizce de Apple, bu konuda rakiplerine haksızlık yapıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
app store App Store ücretleri iOS

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