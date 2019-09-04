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Apple 2020’de düşük maliyetli iPhone piyasaya sürecek

leyla.kader leyla.kader
TEKNOLOJİ  | 04.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, gelişmekte olan piyasalardaki akıllı telefon üreticilerine karşılık 2020’de düşük maliyetli yeni iPhone modelini piyasaya sürecek.

Apple 2020’de düşük maliyetli iPhone piyasaya sürecek

Nikkei Asian Review’un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu yeni model Apple’ın iPhone SE modelinin yeni nesli olarak görülürken, piyasaya sürülmesi planlanan telefonun adı ve fiyatı henüz duyurulmadı.

Apple’ın gelecek hafta düzenleyeceği yıllık etkinliğinde yeni iPhone modelleri tanıtması beklenirken, Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre ise Apple’ın şirketin satışlarını artırmak için daha düşük maliyetli modellere yoğunlaştığı belirtildi.

Daha düşük maliyetli iPhone modelleri üretme planları, geçen yıl Apple’ın dünyanın en iyi telefon üreticisi olarak yerini Huawei’ye bırakmasından ve ilk kez iPhone sevkiyatlarında düşüş görülmesinden sonra geldi.

KAYNAK:DHA

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