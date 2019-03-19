Apple 5G konusunda sıkıntı çekiyor

Sektörün geneline baktığımızda şu an 5G modemler konusunda destek sunan iki farklı üretici bulunuyor. Bunlar Qualcomm ve Huawei. Bilindiği üzere Huawei kendi modem ve yonga çiplerini genel olarak kendi modellerinde kullanıyor. Qualcomm ise tamamen sektöre açık bir şirket. Yani Qualcomm tarafından üretilen bir modem ya da yongayı herhangi bir telefonda görmek mümkün. Apple’dan Xiaomi’ye kadar.

Fakat son dönemde Apple ve Qualcomm arasında yaşanan patent sorunu, iki devin arasındaki ticaret ilişkisinin de bitme noktasına gelmesine neden olmuştu.

Qualcomm ile ipleri koparan Apple, Intel ile masaya oturdu. Hali hazırda 4G modemler için Intel ile el sıkışan Apple, 5G modemler konusunda da Intel’e bel bağladı.

Bu senaryodaki tek eksik ise Intel’in hali hazırda 5G konusunda yeterli alt

yapıya sahip olmaması. Son açıklanan raporlara göre, ABD merkezli çip üretici, 5G modemlerini 2020 yılına hazır edecek. Apple bu konuda ortağını sıkıştırsa da zamanın daha önceye alınması pek mümkün değil gibi görünüyor.

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