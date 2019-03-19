Mynet Trend

Apple 5G konusunda sıkıntı çekiyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 19.03.2019 10:00 | Son Güncelleme

5G ile ilgili ilk somut testler geçtiğimiz yıl yapılmıştı. Pek çok üretici, pek çok bölgede kendi 5G modemini test etti. Sonuç olarak 2019’un geçmesiyle birlikte 5G destekli ilk modeller de ortaya çıkmaya başladı.

Apple 5G konusunda sıkıntı çekiyor

Sektörün geneline baktığımızda şu an 5G modemler konusunda destek sunan iki farklı üretici bulunuyor. Bunlar Qualcomm ve Huawei. Bilindiği üzere Huawei kendi modem ve yonga çiplerini genel olarak kendi modellerinde kullanıyor. Qualcomm ise tamamen sektöre açık bir şirket. Yani Qualcomm tarafından üretilen bir modem ya da yongayı herhangi bir telefonda görmek mümkün. Apple’dan Xiaomi’ye kadar.

Fakat son dönemde Apple ve Qualcomm arasında yaşanan patent sorunu, iki devin arasındaki ticaret ilişkisinin de bitme noktasına gelmesine neden olmuştu.
Qualcomm ile ipleri koparan Apple, Intel ile masaya oturdu. Hali hazırda 4G modemler için Intel ile el sıkışan Apple, 5G modemler konusunda da Intel’e bel bağladı.

Bu senaryodaki tek eksik ise Intel’in hali hazırda 5G konusunda yeterli alt
yapıya sahip olmaması. Son açıklanan raporlara göre, ABD merkezli çip üretici, 5G modemlerini 2020 yılına hazır edecek. Apple bu konuda ortağını sıkıştırsa da zamanın daha önceye alınması pek mümkün değil gibi görünüyor.

Red Dead Redemption 2 son güncellemesi ile PS4 sahiplerini üzdü

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Boeing serisi ile ilgili korkutan iddia! Meğer...Boeing serisi ile ilgili korkutan iddia! Meğer...
Şimdiye kadar geliştirilen en faydalı robotlardan biriŞimdiye kadar geliştirilen en faydalı robotlardan biri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple 5G Qualcomm

En Çok Okunan Trend Haberler

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

'Yumurta Çocuk'tan yeni kahramanlık!

'Yumurta Çocuk'tan yeni kahramanlık!

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oppo Reno tasarımıyla büyüleyecek

Oppo Reno tasarımıyla büyüleyecek

Boeing serisi ile ilgili korkutan iddia! Meğer...

Boeing serisi ile ilgili korkutan iddia! Meğer...

Şimdiye kadar geliştirilen en faydalı robotlardan biri

Şimdiye kadar geliştirilen en faydalı robotlardan biri

Samsung tam ekranlı, çerçevesiz telefon tasarlıyor

Samsung'dan çok konuşulacak adım!

Snapchat hareketli oyun platformu tasarlıyor

Snapchat hareketli oyun platformu tasarlıyor

Rekabet Kurumu, Türk Telekom hakkında soruşturma başlattı!

Türk Telekom hakkında soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.