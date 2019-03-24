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Apple AirPods 2 özellikleri neler?

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TEKNOLOJİ  | 24.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Apple AirPods 2 bugün sessiz sedasız satışa sunuldu. Kablosuz şarj kutusu ile gelen Apple AirPods 2 özellikleri ile ilk modele göre birçok artılar sunuyor. İşte Apple AirPods 2 özellikleri.

Apple AirPods 2 özellikleri neler?

Apple yeni ürünlerine peş peşe satışa sunmaya devam ediyor. Yeni iPad Air, iPad mini, iMac ve iMac Pro’dan sonra bugün de AirPods 2 sürpriz bir şekilde Apple Store’da satışa sunuldu. 2. nesil AirPods olarak geçen bu model 1.399 TL fiyat etiketine sahip. Peki, 2. nesil AirPods neler sunuyor?

Bundle olarak satılan AirPods 2‘nin en büyük avantajı kablosuz şarj kutusu ile gelmesi. Bu  kablosuz şarj kutusunu dilerseniz 549,00 TL‘ye de satın alabiliyorsunuz. Gücünü yeni Apple H1 kulaklık çipinden alan AirPods, Hey Siri komutunu artık destekliyor. Yani Siri’yi aktifleştirmek için Hey Siri demeniz yeterli.

Bu özelliklerin dışında AirPods 2 maalesef ki farklı yenilik sunmuyor. Her biri 4 gram ağırlığında olan kulaklıkların kutusu ise 40 gram ağırlığa sahip. iOS 12.2 ve üzeri sistemlerde çalışan AirPods 2, şarj konusunda oldukça iddialı.
AirPods ve Kablosuz Şarj Kutusu; 24 saatten fazla dinleme süresi ve 18 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Son olarak AirPods 2’nin kablosuz şarj kutusunun Qi standartlarını destekleyen şarj matlarında veya Lightning kablo ile şarj edilebildiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
Apple AirPods 2 özellikleri

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