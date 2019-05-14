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Apple dün gece yayınladı! iPhone kullananlar dikkat

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 14.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Apple, iOS 12.3 güncellemesini dün gece saatlerinde kullanıcılara yayınladı.

Yeni iPhone güncellemesi ile bakın cihazlarda neler değişecek...

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Apple'dan sürpriz hamle! iPhone telefonlar dün gece...

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI
Apple uzun süren sessizliğini bozdu ve beklenen güncellemesi iOS 12.3'ü yayınladı. Diğer sürümlerde olduğu gibi 6'ncı beta sürümünün testinin tamamlanmasıyla birlikte kullanıcılara sunulan iOS 12.3 majör bir takım değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI
DHA'nın haberine göre, güncellemedeki en önemli nokta, iPhone ve iPad'ler için TV uygulamasını kapsıyor. Şirket, mart ayında yaptığı duyuruda ilk kez duyurduğu bazı özellikleri bu güncelleme ile cihazlara ekledi.

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI
Örneğin Game Of Thrones’un yapımcısı HBO’nun veya Showtime, Starz gibi yapımcıların içeriklerine doğrudan uygulama içerisinden abone olmak veya erişmek güncelleme sonrası artık mümkün hale geldi.

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI
Acorn TV, CBS All Access, Starz, Showtime, HBO, Nickelodeon, Mubi, Tastemade, Cinemax, Sundance, EPIX, Smithsonian, The History Channel Vault ve Comedy Central

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI
iOS 12.3 ile gelen bir diğer yeni özellik ise AirPlay 2... Artık iPhone veya iPad’de yer alan video, fotoğraf ve müzik gibi içerikleri tek dokunuşla AirPlay 2 özellikli televizyonunuza aktarabilme şansına sahipsiniz.

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

YENİ iPHONE GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI
Yeni animojilerin de kullanıma sunulduğu güncellemenin daha çok Apple TV ve AirPlay 2 bazlı olduğu dikkat çekiyor.

İŞTE GÜNCELLEME ALACAK CİHAZLAR

İŞTE GÜNCELLEME ALACAK CİHAZLAR
iOS 12.3 güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar ise şöyle:
– iPhone XS
– iPhone XS Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8 – iPhone 8 Plus
– iPhone 7 – iPhone 7 Plus
– iPhone 6s – iPhone 6s Plus – iPhone 6 – iPhone 6 Plus
– iPhone SE
– iPhone 5s
– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil – 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil – 10.5 inç iPad Pro – 9.7 inç iPad Pro – iPad Air 2 – iPad Air – iPad 5th generation – iPad mini 4 – iPad mini 3 – iPad mini 2
– iPod touch – 6. nesil
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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS güncelleme akıllı telefon

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