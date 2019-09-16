Apple, Google, Facebook ve Amazon’un e-postaları incelenecek

Buna göre 14 Ekim’e kadar şirketlerin üst düzey yöneticilerinin tüm yazışmaları hakimlerin elinde olacak. Soruşturma komitesi, şirketlerin bu “mahrem” yazışmalarını inceleyerek, dört teknoloji şirketi arasında pazarı manipüle etmek için ortak bir girişim olup olmadığını anlamaya çalışacak.

Soruşturma komitesinin incelemelerine örnek vermek gerekirse, komite Zuckerberg’ten rakibi Vine ve Snapchat yöneticileriyle yaptıkları yazışmaları istiyor. Ayrıca, şirketin Instagram’ı ve WhatsApp’ı satın alırken anti tekel yasalarını çiğneyip çiğnemediği de araştırılacak. Yani WhatsApp’ın Facebook’tan geri alınması ya da yönetiminin Zuckerberg’ten ayrılması söz konusu olabilir. İşte bunlar hep, seçim döneminde Trump’a saldırmanın bedeli. Yeni seçimler yaklaşırken, Trump geçen seçimde yaşananların tekrar etmemesi için teknoloji şirketlerini kıskaç altına aldı. Yani ABD Apple, Facabook, Amazon gibi Trump karşıtı teknoloji şirketlerini yeni seçimler sırasında ağır kontrol altında tutmuş olacak.

NEDEN BÖYLE OLUYOR?



Önceki seçim döneminde Silikon Vadisi çalışanları Trump’a karşı açık açık bildiri yayınlamış ve toplu protesto gösterileri yapmıştı. Çalışanlar, Trump’ın kazanmasına destek olacak hiçbir reklama veya kampanyaya hizmet etmeyeceklerini açıklamışlardı. Hatta Amazon’un sahibi Jeff Bezos Trump ile sosyal medya üzerinde açıkça kavga etmişti. Trump ise başkanlığı kazanması halinde “bunların hesabını soracağını” açıkça yazmıştı. Seçimi kazandıktan sonra teknoloji patronları ile özel bir toplantı düzenlemiş, Bezos’a da o toplantılar sırasına özür diletmişti.

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