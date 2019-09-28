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Apple’ın 2020 yılında tanıtacağı iPhone 12 sızdı

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TEKNOLOJİ  | 28.09.2019 10:14 | Son Güncelleme

Apple, yaklaşık 3 yıldır iPhone X ile başlattığı çentikli tasarımı kullanmaya iPhone 11 ile de devam etmişti. Rakipleri çentik olayında seviye atlarken, Apple’ın hala serçe parmağı büyüklüğünde çentik kullanması, kullanıcılarının akılı ile dalga geçtiğinin işaretiydi.

Apple’ın 2020 yılında tanıtacağı iPhone 12 sızdı

Ancak Cupertinolu firmanın 2020 yılında tanıtacağı yeni iPhone modeli ile çentik olayına bir son vereceği ortaya çıktı.
Sızıntılarının çoğu doğru çıkan hatta iPhone 11’i bile aylar öncesinden sızdıran Ben Geskin, şimdi de iPhone 12 için görsel paylaştı. Apple’ın 2020’de çentiği kaldıracağını ve ön bölümde yer alan sensörleri çerçevenin içerisine sığdıracağını söyleyen Ben Geskin, iPhone 11 almayı düşünenleri veya alanları üzecek gibi görünüyor.

Yeni nesil iPhone modellerinde; ortam ışığı sensörü, hoparlör, mikrofon, Face ID ön kamera ve diğer sensörler oldukça küçültülecek ve çerçevenin üst bölümüne konumlandırılacak. Nihayet tam ekran tasarımına geçecek olan Apple, çentik olmadığı için nihayet 6.7 inç büyüklüğünde ekran deneyimi sunabilecek.

Size tavsiyemiz, eğer iPhone X, Xr veya Xs modellerinden birine sahipseniz kesinlikle iPhone 11 ve Pro modellerine yükseltme yapam gibi bir hataya düşmeyin. Aynı tasarıma para vermektense 1 yıl daha bekleyip gerçekten olağan üstü bir iPhone sahibi olmanızı öneriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone 12

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