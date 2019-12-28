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  4. Apple'ın açığını buldu, karşılığında teşekkür aldı

Apple'ın açığını buldu, karşılığında teşekkür aldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Eskişehir'de Feyat Duman (37), Apple'ın açığını buldu. Teknoloji devi Apple ise Duman'a teşekkür e-maili gönderdi ve yeni bir güncelleme ile hatayı düzeltti.

Oyunculuk yapan Feyat Duman, telefonuyla görüşme yaparken fotoğraf çekmeye başladı. Fotoğraf çekerken yanlışlıkla ekran kilidi tuşuna bastı. Telefonunu yeniden açtığında ise telefonu kapalıyken çok sayıda fotoğraf çekildiğini tespit etti. Durumu hemen Apple'a bildirdi. Duman'a, Apple tarafından hatanın güncelleme ile düzeltildiğini belirten bir teşekkür e-maili geldi. Duman, kendisine teşekkür edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır uğraşıyordum, genç arkadaşların açıklar bulmaya başladığını duyunca ben de bir heyecana geldim. Bir gün arkadaşımla telefonla görüşüyordum. Fotoğrafımı çekmek istedim. Kamera uygulamasını açtım. Fotoğrafımı çektim, yanlışlıkla elim ekran kilit tuşuna dokundu. Ekran kilitlendi ve doğal olarak çağrı sonlandı. Daha sonra telefonu açtığım zaman telefon hızlı çekim moduna geçmiş ve telefon kilitliyken birçok fotoğrafımın habersiz çekildiğini gördüm. Başka telefonlarla da denedim, aynı hata meydana geldi. Daha sonra Apple'a hatayı bildirdim. Hatayı kabul ettiler ve teşekkür maili gönderdiler. Hatayı düzelteceklerini söylediler. Yeni bir güncelleme ile gerçekten düzelttiler. Şu anda üzerinde çalıştığım başka bir açık daha var. Emin olduktan sonra onu da bildireceğim."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Apple eskişehir feyat duman

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