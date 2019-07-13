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Apple’ın AirPods 3 modelini çok yakında tanıtacağı iddia ediliyor

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TEKNOLOJİ  | 13.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

AirPods 1 ile AirPods 2 arasında ses konusunda çok büyük fark olmaması çok eleştirilmişti. Peki, AirPods 3 bir önceki nesile göre hangi farklı özellikler ile gelecek?

Apple’ın AirPods 3 modelini çok yakında tanıtacağı iddia ediliyor

Apple, iPhone Xs ve iPhone Xr modellerini tanıttığı etkinlikte yeni AirPods’u tanıtım filminde göstermişti. Tanıtım filminde Hey Siri komutunu destekleyen ve su geçirmez özelliğine sahip olduğu görünen AirPods’tan sonra Apple, sürpriz bir şekilde AirPods 2’yi satışa sunmuştu. Kablosuz şarj destekli kutusu ve Hey Siri komutunu destekleyen AirPods 2 maalesef ki su geçirmez özelliğini desteklemiyordu.

Apple’ın daha yeni satışa sunduğu AirPods 2’den sonra bu yılın sonlarına doğru yeni nesil AirPods’u tanıtacağı iddia ediliyor. Su geçirmez özelliğini destekleyecek olan bu model, tasarımsal açıdan ilk nesil gibi olacak. Ancak tahminlere yeni nesil AirPods’un beyaz rengin dışında siyah renk seçeneği ile de geleceği yönünde.

Eylül ayındaki iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerinin tanıtılacağı etkinlikte sergileneceği söylenen AirPods 3’ün, ses konusunda da bir takım iyileştirmeler ile geleceği söyleniyor. AirPods 1 ile AirPods 2 arasında ses konusunda çok büyük fark olmaması çok eleştirilmişti. Muhtemelen Apple, ses konusuna bu yıl daha fazla değinecek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple airpods 3

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