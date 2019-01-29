Apple’ın gidişatı pek parlak değil

Son dönemde Apple’ın büyük bir düşüş trendi içerisinde olduğu inkar edilemez. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada iPhone satışları beklentilerin altında seyrediyor. Elbette bunda yeni nesil iPhone fiyatlarının büyük rolü var.

Tabi ki iPhone satışlarının düşük seyretmesinin tek nedeni fahiş fiyatlar değil. Bunun yanı sıra Apple’ın yenilikçi ruhunu kaybetmiş olması ve kullanıcıları heyecanlandıracak yenilikler sunamaması iPhone satışlarının düşmesine etken oluşturuyor.

Akıllı telefon sektöründeki analizleriyle dikkat çeken Ming Chi Kuo’ya göre bu geçici bir durum değil. Eğer Apple kendine çeki düzen vermezse bu düşüş trendi 2019’da da devam edecek.

Kuo, iPhone sevkiyatlarının 2019 ilk çeyreğinde yüzde 29, ikinci çeyreğinde ise yüzde 14 oranında düşeceğini söylüyor. Malum üçüncü çeyrekte yeni iPhone modellerinin tanıtımı öncesinde de düşüş devam edecektir.

Burada asıl önemli nokta ise yeni iPhone modellerinin kullanıcıları cezbedip, edemeyeceği. Eğer Apple yine yenilikçilikten uzak, iPhone X serisinin devamı niteliğinde modeller tanıtırsa, işi gerçekten zor diyebiliriz.