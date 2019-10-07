Apple’ın kasası iPhone 11 ile de dolacak

Nikkei Asian Review; Apple’ın tedarikçi ortaklarına iPhone 11’in üretiminin yüzde 10 arttırılması konusunda istekte bulunduğunu aktardı.

Yüzde 10’luk bir artışın yanında iPhone 11’in toplamda 8 milyondan fazla sattığı ortaya çıktı. Bu kadar kısa sürede tasarımı hiç değiştirmeden 3 yıllık çentiği önümüze koyan Apple’ın, bu satış rakamları ile büyük bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz.

Nikkei’nin aktardığı diğer bilgilere göre; müşteriler 699 dolarlık iPhone 11 ve 999 dolarlık iPhone 11 Pro modellerine daha fazla ağırlı veriyor. iPhone 11 Pro Max için ise müşterilerin daha fazla para harcamak istemediği söyleniyor.

Apple, iPhone XR ile de bu segmenti geçtiğimiz yıl domine etmeyi başarmıştı. Cupertinolu teknoloji devi muhtemelen 2020 yılında da böyle orta segmente hedef alacak bir model tanıtacaktır. Umarız telefon pazarında artık 1.000 dolarlık telefon görmeyiz. 1.000 dolara üst segment PC’lerin satıldığını düşünürsek, bu ücretleri telefona vermek pek akıl karı değil.

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