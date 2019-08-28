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Apple'ın kurucusu Steve Jobs, ölmedi mi?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple Inc’nin kurucu ortaklarından olan Steve Jobs, 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Ancak bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı fotoğraf “Steve Jobs aslında ölmedi mi?” sorularını gündeme getirdi.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs, ölmedi mi?

Bilgisayar endüstrisinin önderlerinden olarak kabul edilen Steve Jobs, kendi alanının en başarılı isimlerinden biriydi. Yaşamı boyunca pek çok kişiye ilham veren ve çok önemli işlere imza atan Jobs, 2004 yılında yakalandığı pankreas kanseriyle tam 7 yıl mücadele ettikten sonra 2011 yılında hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından Jobs’un çalışma arkadaşları, yakınları ve hayranlar yasa boğulmuştu. Ancak geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı Steve Jobs’un ölmediğini yalnızca kafa dinlemek için ölü taklidini yaptığını iddia ederek, Jobs’a ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı. Detaylara birlikte bakalım.

DÜNYA ÖLÜMÜNÜ APPLE'DAN YAPILAN AÇIKLAMA İLE ÖĞRENMİŞTİ

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Apple’ın kurucu ortaklarından olan ve bilgisayar endüstrisinin dâhilerinden olarak kabul edilen Jobs 2004 yılında pankreas kanserine yakalandı. Girişimcilik konusundaki başarısıyla pek çok konuya örnek olan Jobs, kansere karşı verdiği 7 yıllık mücadeleyi 2011 yılında kaybetti. Bir konuşmasında “Yaşamın en büyük buluşu belki de ölümdür” diyen Jobs’un ölümü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Dünya Jobs’un ölüm haberini Apple’dan yapılan açıklamayla öğrendi.

'ÖLMÜŞ GİBİ YAPAN STEVE JOBS, MISIR'DA YAŞIYOR'

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Ancak geçtiğimiz günlerde Apple’ın çığır açan teknolojilerinin her birinde imzası olan Jobs’un aslında yaşadığı iddia edildi. Bir Reddit kullanıcısı Steve Jobs’a oldukça benzeyen birinin fotoğrafını paylaşıp onun aslında yaşadığını öne sürdü. Kullanıcı fotoğrafı “Ölmüş gibi yapan Steve Jobs, Mısır’da yaşıyor” başlığıyla paylaştı.

BABASI SURİYELİYDİ

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Komplo teorisyenleri ise Jobs’ın babasının Suriyeli olduğunu hatırlattı ve Jobs’un gerçekten de ölmüş gibi yapıp sade bir hayat yaşıyor olabileceğini öne sürdü.

BU PAYLAŞIMA BİRÇOK YORUM GELDİ

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Paylaşıma pek çok kişi yorum yaptı. Bir kullanıcı “Komplo teorilerine inanmam ama Jobs, bunu gerçekten yapabilecek kadar çılgındı” dedi. Diğer bir kullanıcı ise “Bunun bir şaka olduğunu biliyorum ama bu adam Jobs’a öyle rastgele olamayacak kadar çok benziyor” diye yazdı. Bazı kullanıcılar da Jobs’un Mısır’ı ve sade yaşam biçimini çok sevdiğini hatırlattı.

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Kafalarda soru işareti yaratan bu fotoğrafın gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ancak fotoğraftaki kişinin Jobs’a çok benzediği bir gerçek.

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