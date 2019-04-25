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Apple’ın Macbook ailesine rakip olarak tasarlandı

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TEKNOLOJİ  | 25.04.2019 09:40 | Son Güncelleme

Huawei MateBook X Pro, kimileri için başarısız bir kopya, kimileri için ise yepyeni bir başlangıç. Ürün, ilk etapta şık hatları ve kağıt gibi inceliği ile dikkatleri üzerine topluyor.

Apple’ın Macbook ailesine rakip olarak tasarlandı

Huawei MateBook X Pro, yalnızca 14.6mm kalınlıkta ve 1.33 kilo ağırlıkta. 2019 modelinin de aynı değerlere sahip olduğunu ekleyelim. Böylece ürünü bir yerden başka bir yere rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz.

Cihazın 13.9 inç ekranı, 3000×2000 çözünürlük sunuyor ve 450 nit parlaklık değeri var. Bir diğer dikkat çeken detay ise, ekran çerçeve oranının %91 olması, ki bu da neredeyse çerçevesiz bir ekran demek. Üstelik, ekranda Gorilla Glass koruması mevcut ve 10 parmak dokunmatik mekanizmaya sahip.
Bilgisayarda Türkçe klavye konumlandırılmış, tuşların büyüklükleri ve aralarındaki boşluklar genel olarak iyi. Alttan aydınlatma sistemi de var ve bir de, F6 ile F7 tuşlarının arasında kamera yer alıyor. Basıldığında pop up şeklinde açılan kamera sayesinde görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz, ancak görüntü kalitesi pek iyi değil ve görüntü açısı da zaman zaman sorun olabiliyor.

İncelediğimiz modelde Intel’in 8. nesil Core i7 işlemcisi, 16GB RAM, SSD ve GeForce MX150 ekran kartı bulunuyordu. Bu bileşenler de ofis işlemleriniz, gündelik internet işlemleriniz ve yüksek çözünürlüklü video izlemek gibi zevkleriniz için gayet yeterli. Cihazın klavyesinin yanlarında Dolby Atmos destekli hoparlörler yer aldığı için genellikle yeterli ses kalitesine de erişebiliyorsunuz.

Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple MacBook
 

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