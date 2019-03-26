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Apple'ın yayın servisi Apple TV Plus duyuruldu!

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TEKNOLOJİ  | 26.03.2019 08:29 | Son Güncelleme

Apple'ın düzenlediği etkinlikte Apple Arcade'in yanı sıra streaming servisi Apple TV Plus da duyuruldu!

Apple'ın yayın servisi Apple TV Plus duyuruldu!

TV Plus, duyurulan bir diğer uygulama olan Apple TV Channels ile entegre çalışacak. Apple TV Channels'da birçok farklı TV kanalı ve yapımcı firmaya ait içerikler gösterilecek. TV Plus ise kendisine özel olarak üretilen dizilere ve filmlere de sahip olacak. Yani bu iki uygulama birlikte Netflix tarzı bir ağ oluşturacak. Yine Netflix'e benzer şekilde, içerikler çevrimiçi veya çevrimdışı olarak izlenebilecek.

Yeni stream platformu başta Samsung olmak üzere Sony, LG ve Vizio akıllı TV'lerine de gelecek. Ayrıca Roku ve Amazon Fire da TV Plus içeriklerinden faydalanabilecek.

Henüz fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yapılmayan servisin bu yılın sonbaharında yayına açılması planlanıyor. Apple Türkiye resmi sitesine göre TV Plus ülkemizde de hizmet verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Apple TV Plus

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