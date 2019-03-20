Apple iPad mini tanıtıldı

Cupertino merkezli Apple, uzun bir süredir yenilemediği iPad mini modelini bugün bomba özellikler ile yeniledi. 5. nesil iPad mini olarak geçen bu model, Apple Pencil desteği ve Apple A12 yonga seti ile segmentinde rakipsiz olacak. Peki, 5. nesil iPad mini özellikleri ile kullanıcılara neler sunuyor? Fiyatı ne kadar? İşte 5. nesil iPad mini hakkında merak edilen her şey!
iPad mini 5 özellikleri ve fiyatı
Ekran özellikleri
7.9 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran
İnç başına 326 piksel (ppi) yoğunlukta 2048 x 1536 çözünürlük
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
True Tone ekran
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Tam lamine ekran
Yansıma önleyici kaplama
%1,8 yansıma oranı
500 nit parlaklık
Apple Pencil desteği
Donanım
64 bit mimariye sahip A12 Bionic yonga seti
Neural Engine
Tümleşik M12 yardımcı işlemci
3 GB RAM
Kamera özellikleri
8 megapiksel arka kamera ƒ/2.4 diyafram
7 megapiksel ön kamera ƒ/2.2 diyafram
Beş bileşenli lens
Retina Flash
Karma kızılötesi filtresi
Arka aydınlatma sensörü
Live Photos
Otomatik netleme
Panorama (43 megapiksele kadar)
Fotoğraflar için HDR
Sensörler
Touch ID
Üç eksenli jiroskop
İvmeölçer
Barometre
Ortam ışığı sensörü
Gümüş, uzay grisi ve altın renk seçeneklerine sahip olan 5. nesil iPad mini’nin 64 GB modeli 2.799 TL ve 256 GB modeli ise 3.899 TL fiyat etiketine sahip.
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