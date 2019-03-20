Mynet Trend

Apple iPad mini tanıtıldı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 20.03.2019 08:52 | Son Güncelleme

Apple Pencil destekli iPad mini 5, Apple A12 yonga seti ile segmentinde rakipsiz olacak. İşte iPad mini 5 özellikleri ve fiyatı hakkında her şey!

Apple iPad mini tanıtıldı

Cupertino merkezli Apple, uzun bir süredir yenilemediği iPad mini modelini bugün bomba özellikler ile yeniledi. 5. nesil iPad mini olarak geçen bu model, Apple Pencil desteği ve Apple A12 yonga seti ile segmentinde rakipsiz olacak. Peki, 5. nesil iPad mini özellikleri ile kullanıcılara neler sunuyor? Fiyatı ne kadar? İşte 5. nesil iPad mini hakkında merak edilen her şey!

iPad mini 5 özellikleri ve fiyatı

Ekran özellikleri

7.9 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran
İnç başına 326 piksel (ppi) yoğunlukta 2048 x 1536 çözünürlük
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
True Tone ekran
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Tam lamine ekran
Yansıma önleyici kaplama
%1,8 yansıma oranı
500 nit parlaklık
Apple Pencil desteği

Donanım

64 bit mimariye sahip A12 Bionic yonga seti
Neural Engine
Tümleşik M12 yardımcı işlemci
3 GB RAM

Kamera özellikleri

8 megapiksel arka kamera ƒ/2.4 diyafram
7 megapiksel ön kamera ƒ/2.2 diyafram
Beş bileşenli lens
Retina Flash
Karma kızılötesi filtresi
Arka aydınlatma sensörü
Live Photos
Otomatik netleme
Panorama (43 megapiksele kadar)
Fotoğraflar için HDR
Sensörler
Touch ID
Üç eksenli jiroskop
İvmeölçer
Barometre
Ortam ışığı sensörü
Gümüş, uzay grisi ve altın renk seçeneklerine sahip olan 5. nesil iPad mini’nin 64 GB modeli 2.799 TL ve 256 GB modeli ise 3.899 TL fiyat etiketine sahip.

Türk İşi Dondurma kaç kişi tarafından izlendi?

Şimdi de bu moda oldu!Şimdi de bu moda oldu!
4 oyun daha Xbox Game Pass’ten ayrılıyor4 oyun daha Xbox Game Pass’ten ayrılıyor
Oyun devinden PlayStation kararı!Oyun devinden PlayStation kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPad

En Çok Okunan Trend Haberler

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

İşkenceden kurtulmak için çamaşır suyu içmiş!

Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!

Liseli gencin öfkesi ortalığı kan gölüne çevirdi!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

Survivor'da elenen isim belli oldu! Acun'u şaşırtan sonuç!

Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki

Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygun fiyatlı Galaxy A2 Core özellikleri netleşti

Uygun fiyatlı Galaxy A2 Core özellikleri netleşti

4 oyun daha Xbox Game Pass’ten ayrılıyor

4 oyun daha Xbox Game Pass’ten ayrılıyor

EA’nin ücretli servisi PS4 için geliyor

Oyun devinden PlayStation kararı!

iOS 12.2 Beta 6 nasıl yüklenir?

iPhone kullanan milyonlarca kişiye önemli uyarı!

Gerçek zamanlı Işın İzleme hangi ekran kartlarına gelecek?

Gerçek zamanlı Işın İzleme hangi ekran kartlarına gelecek?

Mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu

Mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.