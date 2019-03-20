Apple iPad mini tanıtıldı

Cupertino merkezli Apple, uzun bir süredir yenilemediği iPad mini modelini bugün bomba özellikler ile yeniledi. 5. nesil iPad mini olarak geçen bu model, Apple Pencil desteği ve Apple A12 yonga seti ile segmentinde rakipsiz olacak. Peki, 5. nesil iPad mini özellikleri ile kullanıcılara neler sunuyor? Fiyatı ne kadar? İşte 5. nesil iPad mini hakkında merak edilen her şey!

iPad mini 5 özellikleri ve fiyatı



Ekran özellikleri



7.9 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran

İnç başına 326 piksel (ppi) yoğunlukta 2048 x 1536 çözünürlük

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

True Tone ekran

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Tam lamine ekran

Yansıma önleyici kaplama

%1,8 yansıma oranı

500 nit parlaklık

Apple Pencil desteği

Donanım



64 bit mimariye sahip A12 Bionic yonga seti

Neural Engine

Tümleşik M12 yardımcı işlemci

3 GB RAM

Kamera özellikleri



8 megapiksel arka kamera ƒ/2.4 diyafram

7 megapiksel ön kamera ƒ/2.2 diyafram

Beş bileşenli lens

Retina Flash

Karma kızılötesi filtresi

Arka aydınlatma sensörü

Live Photos

Otomatik netleme

Panorama (43 megapiksele kadar)

Fotoğraflar için HDR

Sensörler

Touch ID

Üç eksenli jiroskop

İvmeölçer

Barometre

Ortam ışığı sensörü

Gümüş, uzay grisi ve altın renk seçeneklerine sahip olan 5. nesil iPad mini’nin 64 GB modeli 2.799 TL ve 256 GB modeli ise 3.899 TL fiyat etiketine sahip.

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