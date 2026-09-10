Apple iPhone 18'i tanıtmadı! Peki neden?

Apple’ın 9 Eylül’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni iPhone modelleri sahneye çıktı. Şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in yanı sıra katlanabilir iPhone Duo’yu da duyurdu. Buna karşılık, serinin standart modeli olması beklenen iPhone 18 tanıtılmadı. Böylece etkinliğin ardından yanıtı merak edilen sorulardan biri de “iPhone 18 neden gelmedi?” oldu.

IPHONE 18 NEDEN TANITILMADI?

Bu sorunun yanıtı, etkinlikten önce gündeme gelen lansman takvimi iddialarında saklı olabilir. Daha önce yayımlanan haberlerde Apple’ın yeni iPhone modellerini tek bir sonbahar döneminde tanıtmak yerine, duyuruları yılın iki farklı dönemine yaymayı planladığı öne sürülüyordu.

Bloomberg’den Mark Gurman’a dayandırılan haberlere göre bu yeni düzende Pro modeller ve katlanabilir iPhone sonbaharda, standart iPhone ile daha uygun fiyatlı “e” modeli ise takip eden baharda tanıtılacaktı. Ancak bu takvim, Apple’ın resmen açıkladığı bir plan olarak değil, şirketin gelecek ürünlerine ilişkin bir iddia olarak gündeme gelmişti.

IPHONE 18, IPHONE AIR 2 VE IPHONE 18E BİRLİKTE Mİ GELECEK?

Lansman öncesinde ortaya atılan iddialara göre standart iPhone 18’in, 2027 baharında iPhone 18e ve ikinci nesil iPhone Air ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle iPhone 18’i bekleyen kullanıcıların yeni modelle buluşması, söylentiler doğru çıkarsa gelecek baharı bulabilir.

Bununla birlikte Apple’ın söz konusu modelleri baharda düzenlenecek başka bir etkinlikte tanıtacağına ilişkin resmi bir duyurusu bulunmuyor. Dolayısıyla hem tarih hem de iPhone Air 2’nin bu tanıtımda yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil.

DÜN AKŞAMKİ ETKİNLİK İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Apple’ın dün akşam, sonbahar lansmanlarında alışıldığı üzere yeni bir standart iPhone tanıtmaması, takvimin ikiye bölüneceği yönündeki söylentileri güçlendiren bir gelişme olarak yorumlanıyor. Dün akşam sahneye çıkan modeller, iddialarda sonbahar için işaret edilen ürün grubuyla örtüşüyor.

Yine de iPhone 18’in etkinlikte yer almaması, bahar takviminin resmen doğrulandığı anlamına gelmiyor. Modelin ne zaman ve hangi telefonlarla birlikte tanıtılacağı konusunda kesin yanıt için Apple’ın açıklamasını beklemek gerekiyor.