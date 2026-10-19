Apple, iPhone Duo'nun batarya kapasitesini açıkladı: İşte resmi rakam

Apple, iPhone Duo için Avrupa Birliği (AB) enerji etiketini yayımladı. Cuma günü paylaşılan resmi belgeye göre iPhone Duo, toplam 4.883 mAh batarya kapasitesine sahip.

IPHONE DUO'NUN BATARYA KAPASİTESİ NETLEŞTİ

Daha önce paylaşılan bir sızıntıda, iPhone Duo'nun 2.962 mAh ve 1.921 mAh kapasiteli iki ayrı batarya hücresine sahip olduğu belirtilmişti. Bu iki hücrenin toplam kapasitesi 4.883 mAh seviyesine ulaşıyor. Apple'ın yayımladığı enerji etiketi de söz konusu toplam kapasite bilgisini doğruluyor gibi görünüyor.

iPhone Duo'nun yalnızca eSIM desteğiyle sunulması da önemli bir ayrıntı. Fiziksel SIM kart yuvalı bir versiyonun bataryası biraz daha küçük olurdu; ancak cihazın böyle bir versiyonu bulunmadığından, 4.883 mAh batarya kapasitesinin dünya genelinde geçerli olması bekleniyor.



IPHONE 18 PRO VE PRO MAX İLE KARŞILAŞTIRMA

iFixit'in tespitlerine göre yalnızca eSIM destekleyen iPhone 18 Pro, 4.288 mAh bataryaya sahip. Yine yalnızca eSIM kullanan iPhone 18 Pro Max modelinde ise 5.567 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Kaynak: MacRumors