Apple kart hakkında daha önce söylenmeyenler

Apple kart bembeyaz bir görüntüye sahip ve özel materyallerle korunuyor. Bu özel materyaller kartın üzerinde çeşitli işlemlerin yapılmasını engelliyor. Ancak bazı kullanıcılar için bu pek engel gibi görünmüyor. Kartın titanyum arka yüzeyine son derece ilginç şekiller çizilebiliyor.

Şirket ilk etapta Apple kart ile ilgili herhangi bir güvenlik ifadesi kullanmamıştı. Yalnızca Apple yazılımı koruması altında olacağını söylemişti.

Muhtemelen kuruluş, Apple kullanıcılarının bu kart üzerinde bazı desenler çizebileceğini pek tahmin etmedi. Ancak Twitter üzerinden bazı kullanıcıların kartın üzerinde çeşitli desenler çizmesi şirketi harekete geçirdi. Kuruluş yaptığı açıklamada kesinlikle Apple Kart üzerinde böyle bir çizim çalışmasının yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Apple’ın yüzeyi her ne kadar ekstra korumaya sahip titanyum ile kaplanmış olsa bile yine de çizim yapılması bu yapıyı bozuyor. Kullanıcılar titanyum alaşımını üst yüzeyden çıkararak istedikleri çizimi yapabiliyor ve hoş desenler ortaya çıkarabiliyor.

Apple bu konuda kesin bir dille uyardı ve Apple kart üzerine yapılacak işlemlerden veya çizimlerden sorumlu olmayacaklarını ifade etti. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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