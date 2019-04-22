Apple, kendi ülkesinde rahat değil

Malum, Apple’ın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone XS, XS Max ve XR modelleri çok fazla tutmadı. Özellikle de bu modellerin pek çok ülkede uçuk fiyatlarla satışa sunulması, Apple’ın global pazarda kan kaybetmesine neden oldu. Nitekim iPhone XS, XS Max ve XR’ın uçuk fiyatlardan satıldığı ülkelerden birisi de Türkiye. Hali hazırda ülkemizde adeta yokları oynayan Apple için işler pek de yolunda gitmiyor. Sadece Türkiye’de değil, Apple kendi ülkesinde de pek parlak bir görünüm sergilemiyor.

CIRP tarafından yayınlanan bir rapora göre 2019’un ilk çeyreğinde Apple’ın ABD’deki pazar payı beklentilerin altında kaldı. 2016 yılında ABD pazarının yüze 40’ından fazlasına hükmeden Apple, 2019’un ilk çeyreğinde pazar payını yüzde 36’ya kadar düşürdü. Aynı dönemde yükselişe geçen Samsung ise ABD’deki pazar payını yüzde 34’e kadar çıkartarak Apple’ın ensesine yapıştı.

2019 ilk çeyrekte LG yüzde 11, Motorola ise yüzde 10 pazar payı ile ilk 4 içerisinde yer aldılar.

Görünen o ki Apple bu yıl da kullanıcıları heyecanlandıracak yeniliklere sahip bir iPhone modeli tanıtmazsa 2020 ilk çeyreğinde Samsung ABD pazarının lideri olabilir.

Bu arada dip not olarak belirtmek gerekiyor. Çinli üreticiler üzerine yapılan baskılar sonucu ZTE ve Huawei gibi isimlere ABD’de olan talep hayli azalmış durumda. Zira bu durum grafiklere de yansıyor.

