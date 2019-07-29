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Apple kredi kartı hayalini gerçekleştirecek

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TEKNOLOJİ  | 29.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

İlk planları Mart ayında duyurulan kredi kartının kullanıcılara ulaşmasının an meselesi olduğuna dair duyumlar geliyor. Şirketin Ağustos’un ilk haftası içinde kredi kartı servisini açması bekleniyor.

Apple kredi kartı hayalini gerçekleştirecek

Apple Ağustos ayında bir lansman konusunda bilgi vermiyor ancak kart konusunda ortaklık yaptığı Goldman Sachs banktan sızan bilgilere göre, kullanıcılar Ağustos’ta kartları kullanmaya başlayacak.

Öte yandan Apple’ın “Silikon Vadisi” şirket kültürü ile Goldman Sachs’ın Wall Street şirket kültürü arasındaki fark nedeniyle iki şirketin çalışanlarının işbirliğinde çok zorlandığı vurgulanıyor.

Yine de iki firmanın Ağustos ayı içinde yoğunlaşacak “okula dönüş” alışverişlerinde kartın kullanılmasını istediğinin altı çiziliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple kredi kartı

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