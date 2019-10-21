Apple kullanıcılarını uyardı: iPhone ve iPad’lerinizi bu tarihe kadar güncelleyin

Apple iPhone için iOS 13’ü için kısa bir süre önce yayınladı hatırlarsanız. Birçok iPhone kullanıcısı da İOS 13’ün indirilmeye sunulmasıyla birlikte yeni iPhone işletim sistemine geçiş yaptı. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü vardı. Apple’ın güncelleme desteğini çekmesinden dolayı iPhone 4s, iPhone 5 ve iPhone 5s gibi ikonik iPhone modellerini ve henüz iPadOS ile tanışmamış iPad modellerini kullanmaya devam eden birçok kullanıcı İOS 13 güncellemesine geçiş yapamadı. Yeni iPhone işletim sisteminin tadını çıkartamayan veya tadını ‘’cihazın ömrünü uzatma’’ gibi düşüncelerden dolayı çıkartmak istemeyen eski iPhone ve iPad kullanıcıları, büyük bir güncelleme uyarısı ile karşılaştı. Apple, kullanıcılardan yaşanan birtakım sorunlardan dolayı İOS sürümlerini yükseltmelerini istedi.

İPHONE VE İPAD’LERİN İOS GÜNCELLEMESİ YAPMALARI ŞART



Apple 2012 ve öncesinde kullanıma sunulan bazı iPhone ve iPad modellerinde GPS, tarih ve saat bazlı sorunları yaşandığını duyurdu. Apple’a göre bu sorunların önlenebilmesi için iPhone ve iPad’lerin İOS sürümünün yükseltilmesi şart. Hatta söz konusu yükseltme için süre de oldukça sınırlı.