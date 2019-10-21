Apple kullanıcılarını uyardı: iPhone ve iPad’lerinizi bu tarihe kadar güncelleyin

Apple iPhone için iOS 13’ü için kısa bir süre önce yayınladı hatırlarsanız. Birçok iPhone kullanıcısı da İOS 13’ün indirilmeye sunulmasıyla birlikte yeni iPhone işletim sistemine geçiş yaptı. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü vardı. Apple’ın güncelleme desteğini çekmesinden dolayı iPhone 4s, iPhone 5 ve iPhone 5s gibi ikonik iPhone modellerini ve henüz iPadOS ile tanışmamış iPad modellerini kullanmaya devam eden birçok kullanıcı İOS 13 güncellemesine geçiş yapamadı. Yeni iPhone işletim sisteminin tadını çıkartamayan veya tadını ‘’cihazın ömrünü uzatma’’ gibi düşüncelerden dolayı çıkartmak istemeyen eski iPhone ve iPad kullanıcıları, büyük bir güncelleme uyarısı ile karşılaştı. Apple, kullanıcılardan yaşanan birtakım sorunlardan dolayı İOS sürümlerini yükseltmelerini istedi.
İPHONE VE İPAD’LERİN İOS GÜNCELLEMESİ YAPMALARI ŞART
Apple 2012 ve öncesinde kullanıma sunulan bazı iPhone ve iPad modellerinde GPS, tarih ve saat bazlı sorunları yaşandığını duyurdu. Apple’a göre bu sorunların önlenebilmesi için iPhone ve iPad’lerin İOS sürümünün yükseltilmesi şart. Hatta söz konusu yükseltme için süre de oldukça sınırlı.
İŞTE GÜNCELLENMESİ GEREKEN İPHONE VE İPAD’LERİN LİSTESİ
Apple iPad, iPhone kullanıcılarının söz konusu İOS güncellemelerini yapabilmesi için 3 Kasım tarihine kadar süreleri var. Apple, kullanıcılarından bu tarihe kadar;
iPhone 5 ve iPad (4.nesil) WİFİ+Cellular modellerinin en az İOS 10.3.4’e,
Bazı Apple kullanıcılarının gönlünde ayrı bir yeri bulunan iPhone 4s ile; iPad Mini (1.nesil) Wi-Fi + Cellular, iPad 2 Wi-Fi + Cellular (Sadece CDMA modelleri) ve iPad (3. Nesil) Wi-Fi + Cellular gibi modellerin en az İOS 9.3.6’a güncellenmesini isteniyor.
iPhone 5, iPhone 4s ve yukarıda isimlerini saydığımız iPad modellerinden birine sahipseniz ve bazı nedenlerden dolayı yeni İOS sürümlerine geçmediyseniz pek tabii acele etmenize gerek yok. Zira 3 Kasım tarihine kadar vaktiniz var. Ancak bize kalırsa bu tarihe kadar beklemenin de bir anlamı yok. Eğer yükseltme yapmayı bir şekilde unutur veya ‘’n’olacak ya’’ deyip güncelleme yapmak istemezseniz konum doğrulama, tarih ve saat ayarlama gibi bir akıllı telefon için önemli olan bazı özelliklerde daha ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz.
Erken fark edilmezse ucu ölüme gidiyor! Korunmanın 6 yoluysa...
29 Ekim tatili için en güzel rotalar
Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Kadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulundu
Eski köle adası şimdilerde turistlerin gözdesi oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum