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Apple minik ekranlı iPhone SE'yi yeniden satışa sundu! Kullanıcılardan yoğun ilgi gösterdi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 22.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Apple kötü giden iPhone satışları neticesinde satış hacmini artırmak için çok konuşulacak bir hamlede bulundu. Minik ekranlı telefonu iPhone SE'yi yeniden satışa sunan Apple'ın bu hareketi kullanıcı tarafında da karşılıksız kalmazken, stoklar kısa sürede tükendi.

Apple minik ekranlı iPhone SE'yi yeniden satışa sundu! Kullanıcılardan yoğun ilgi gösterdi

Apple'ın yeni modelleri iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'ı piyasa sürmesi satış rakamları açısından dünya devi için pek de iyi sonuçlar doğurmadı. Beklenen rakamları yakalayamayan yeni iPhone'lar Apple firmasını kara kara düşündürürken, Apple çareyi minik ekranlı son model iPhone SE'yi yeniden satışa sunmakta buldu. Düşen satış hacmini bu şekilde düşük fiyat etiketli bir iPhone ile kapatmaya çalışan Apple'ın bu hareketi kullanıcı tarafında da karşılıksız kalmadı.

Apple'ın online mağazalarında satışa sunulan 32 GB ve 128 GB'lık iki iPhone SE modelinin fiyatı 250 dolardan başlarken, diğer iPhone modellerine göre oldukça uygun fiyat etiketlerine sahip oldukları söylenebilir.

Yeni iPhone almak için online mağazaya giren ve düşük fiyatı gören kullanıcılar yoğun bir şekilde iPhone SE siparişi verdi. Stoklar kısa sürede tükenirken, Apple'ın yeni bir parti iPhone SE'yi satışa sunması da çok sürmedi.

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Bakalım Apple'ın iPhone SE hamlesi satış hacmini genişletme anlamında firmaya yarar sağlayabilecek mi?

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iPhone bitti artık reklam yapmasın boşuna cep telefonu piyasasını çok yakın takip ediyorum ve bu işin içindeyim iPhone satışları dibe vurdu
Samsung,huawei,xaomi,honor, Gibi firmalar oyle aletler uretiyor ki,etrafimda ne kadar apple cı varsa birakti artik, yari fiyatina daha uzun şarj,daha iyi kamera,daha şık görünüm,
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