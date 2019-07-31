Mynet Trend

Apple önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 31.07.2019 09:23 | Son Güncelleme

Bir süredir geliştirme, test ve hazırlık aşamasında olan 5G teknolojisine artık çok yakınız. Dünyanın belli bölgelerinde kullanıma sunulan bu teknoloji yakında ülkemizde de erişilebilir olacak. Elbette bu teknolojiden faydalanabilmek için 5G destekli akıllı telefonlara da ihtiyacımız olacak.

Apple önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor

Hali hazırda satışta olan 5G destekli model sayısı son derece kısıtlı. Hatta ülkemizde şu anda 5G destekli bir model de satılmıyor. Fakat genel kanı 2020 itibariyle bu modellerin sayısında önemli bir artış olacağı yönünde. Öyle ki ilk 5G destekli iPhone modellerinin de 2020 yılında gelmesi bekleniyor.

Apple’a yakınlığıyla bilinin analist Ming Chi Kuo da 5G’li iPhone hakkında aynı ön görülere sahip. Kuo, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada Apple’ın ilk 5G destekli modelleri 2020 yılında satışa sunacağını belirtti. Üstelik 5G destekli tek bir model de olmayacak.

Cupertino merkezli şirket 2020’de satışa sunduğu tüm telefonlarda 5G desteği sunmayı planlıyor. Yani önümüzdeki yıl çıkacak olan 3 iPhone modelinde de 5G desteği bulunacak.

Elbette bu kararın iPhone fiyatlarını nasıl etkileyeceği de bir diğer soru işareti. Malum 5G hayli masraflı bir teknoloji. Dolayısıyla bu karar zaten yüksek olan iPhone fiyatlarını biraz daha arttırabilir. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

Wolfenstein Youngblood inceleme notları yayınlandı

PARTNERYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatildeYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatilde
Xiaomi 5G destekli yeni modeli için gün sayıyorXiaomi 5G destekli yeni modeli için gün sayıyor
PS4 ve Xbox One’da oynanabilecekPS4 ve Xbox One’da oynanabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple 5G

En Çok Okunan Trend Haberler

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

İğrenç olay! Mahalle ayağa kalktı, zırhlı araç geldi!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Atatürk'ün doğduğu evin son halini görünce isyan etti!

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

Kadın sinir krizi geçirmişti! Marketteki sapık yakalandı

'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme

'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nintendo’nun yüzü Switch ve oyunları ile gülüyor

'Switch' Nintendo'da yüzleri güldürüyor

MacBook Pro 16 inç nasıl olacak?

Büyük bir merakla bekleniyor! Eylül'de tanıtılacak

MediaTek Helio G90 ve G90T mobil işlemcilerini duyurdu

MediaTek'ten büyük sürpriz! İkisini birden duyurdu

Blair Witch şimdi de PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor

PC ve konsollara geliyor

Apple geliştiriciler için iOS 13 Beta 5 güncellemesini yayınladı

iOS 13 Beta 5 yayınlandı! İşte gelen yeni özellikler

Xiaomi’nin 5G destekli yeni modeli ilk sertifikasını aldı

Xiaomi 5G destekli yeni modeli için gün sayıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.