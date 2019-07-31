Apple önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor

Hali hazırda satışta olan 5G destekli model sayısı son derece kısıtlı. Hatta ülkemizde şu anda 5G destekli bir model de satılmıyor. Fakat genel kanı 2020 itibariyle bu modellerin sayısında önemli bir artış olacağı yönünde. Öyle ki ilk 5G destekli iPhone modellerinin de 2020 yılında gelmesi bekleniyor.

Apple’a yakınlığıyla bilinin analist Ming Chi Kuo da 5G’li iPhone hakkında aynı ön görülere sahip. Kuo, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada Apple’ın ilk 5G destekli modelleri 2020 yılında satışa sunacağını belirtti. Üstelik 5G destekli tek bir model de olmayacak.

Cupertino merkezli şirket 2020’de satışa sunduğu tüm telefonlarda 5G desteği sunmayı planlıyor. Yani önümüzdeki yıl çıkacak olan 3 iPhone modelinde de 5G desteği bulunacak.

Elbette bu kararın iPhone fiyatlarını nasıl etkileyeceği de bir diğer soru işareti. Malum 5G hayli masraflı bir teknoloji. Dolayısıyla bu karar zaten yüksek olan iPhone fiyatlarını biraz daha arttırabilir. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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