Apple patent başvurusu yaptı! 2019 model iPhone'un (iPhone 11) sır özelliği deşifre oldu

AppleInsider, söz konusu başvuruda önemli bir detayı keşfetti ve Apple iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.

AppleInsider’da yer alan habere göre, yeni iPhone modellerinde Apple oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verecek.

Söz konusu kamera özelliği sayesinde, cihaz kullanıcıların fotoğraf çekeceğini önceden tespit edilebilecek.

iPhone 11’de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak.

iPHONE 11 3 ARKA KAMERA İLE GELECEK

9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.

APPLE'DAN 'SÜPER HIZLI WI-FI' SÜRPRİZİ

Apple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.

ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.

Henüz resmi açıklama bulunmasa da şirketin bu yıl aralarında 'ucuz iPhone' olarak da anılan iPhone SE 2'nin de bulunduğu 4 iPhone modelini tanıtacağı düşünülüyor.

