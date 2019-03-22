Apple, sessiz sedasız iPad Air modelini tanıttı

25 Mart’taki etkinlikte tanıtılması beklenen bu modellerin, erkenden satışa sunulması büyü bir sürpriz oldu. Peki, iPar Air özellikleri ile neler sunuyor?

Apple, iPad Pro modellerinde olduğu gibi yeni Air modelinde Apple Pencil desteğine yer veriyor. 10.5 inç büyüklüğünde olan yeni Air, 2225 x 1668 piksel çözünürlüğünde LED ekran ile geliyor. P3 gamut destekli olan bu ekranda True Tone özelliği yer alıyor. 500 nit parlaklık sunan bu ekran, segmentinin en iyisi diyebilirim.

Air modelini gücünü iPhone Xs ve iPhone Xr modellerinde yer alan Apple A12 yonga setinden ve 4 GB RAM’den alıyor. Apple, iPad Pro’da olduğu gibi USB-C’ye yer vermek yerine yine Lightning girişi kullanmayı tercih ediyor.

Parmak izi okuyucusunu barındıran yeni Air, tasarımsal açıdan bir önceki model ile nerdeyse aynı. Sadece daha ince ve daha hafif.

Kamera özellikleri



-8 megapiksel arka kamera ƒ/2.4 diyafram

-7 megapiksel ön kamera ƒ/2.2 diyafram

-Beş bileşenli lens

-Karma kızılötesi filtresi

-Arka aydınlatma sensörü

-Live Photos

-Otomatik netleme

-Panorama (43 megapiksele kadar)

-Fotoğraflar için HDR

Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçenekleri ile gelen Air modelinin 64 GB sürümü 3.499 TL ve 256 GB sürümü ise 4.599 TL fiyat etiketine sahip.



