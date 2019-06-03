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Apple üreticilerinin canını sıkabilir

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TEKNOLOJİ  | 03.06.2019 08:44 | Son Güncelleme

Wall Street Journal tarafından sızdırılan haberlere göre Apple, çocuk uygulamalarına gizlilik konusunda ağırlık verecek. Şirket çalışmalara Mayıs ayında başlamıştı ve bazı ek tedbirleri bugünlerde almak üzere. Bu ek tedbirlerin neler olduğu konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

Apple üreticilerinin canını sıkabilir

YouTube gibi platformlar hakkında şu sıralar en çok yapılan suçlama, çocuklar için kontrollü içerik üretmemekten kaynaklanıyor. Bu durum YouTube platformunun sert eleştirilerle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Apple şirketi de aynı sorunlarla karşı karşıya kalmamak için çok sıkı önlemlere başvuracak.

Apple’ın eleştirilmesi YouTube platformundan biraz farklı. Apple daha çok, çocuklar ile ilgili verileri üçüncü parti gruplara kaptırmakla suçlanıyor. Şirket her ne kadar bunu inkar etse bile, defalarca aynı konuda şikayetler oldu. Apple bundan sonra gizlilik konularında çocuk hassasiyetini üst noktaya çıkaracak.

Apple tarafından yapılan açıklamada, şirketin bir uygulamayı kaldırmasının en büyük ikinci nedeni olarak gizlilik işaret ediliyor. App Store düzenli olarak taranıyor ve gizlilik konusunda ihlal yaratan uygulamalar derhal siliniyor.

Peki sizce de Apple, çocuklar konusunda yeterince hassas mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Wall Street Journal gizlilik

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