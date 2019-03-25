Apple Watch 5 ek özellikler alacak

Daha önceki sürüm olan Apple Watch 4, EKG monitörü gibi özellikleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Çerçeve ve genel tasarımı ise son derece ince ve şık görünüyordu. Bu nedenle yeni modelde, genel tasarıma çok ciddi bir müdahale olacağı düşünülmüyor.
Ünlü analist Ming-Chi Kuo, yeni Watch modelinin tasarım açısından öncekilerden farklı olmadığını söyledi. Apple Watch modellerini kullanmak isteyenlerin aklında tasarım açısından önemli bir soru işareti vardı, ekran yuvarlak olacak mı? Kuo’ya göre ekran bu modellerde de yuvarlak olmayacak.
Apple tarafından alınan patentler değerlendirildiğinde, el hareketine bağlı bir kulanım da göze hemen çarpıyor. Örneğin birini aramak istediğinizde bunu, yumruğunuzu sıkarak yapabilirsiniz.
Kısaca toparlamak gerekirse bu model;
-Uyku takibi
-el hareketleriyle kontrol
-ince ve şık tasarım
-EKG monitörü
gibi özelliklere sahip olacak. Ürünün 2020 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. O tarihe kadar nelerin değişeceğini tahmin etmek biraz zor. Ancak Apple’ın rakipleriyle yarışabilmesi için yeniliklerini arttırması şart gibi görünüyor. Sizce de Apple, Watch modelleriyle gönüllerde taht kurabilecek mi?
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