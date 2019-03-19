Apple Watch analizleri, 2000 kişide hastalık riski tespit etti

Apple Watch kullanan 419.093 kişi, Apple tarafından yapılan düzenli analizlere dahil oldu. Bu analizlerde daha çok kalp ritimleri esas alındı ve çok sıkı bir takip gerçekleştirildi.

Yapılan bu çalışmalara 50 ülkeden insanların katıldığı ifade edildi. Üniversiteye göre; tüm katılımcıların yaklaşık %0,5’inin (2000’den fazla kişinin) çalışma boyunca kalp atış hızı düzensizliklerini uyaran bildirimler aldığı ortaya çıktı.

Stanford Dekanı Dr. Lloyd Minor, bu çalışmanın büyük bir farkındalık oluşturacağını söylüyor. Böylece giyilebilir teknolojide çok daha ciddi sonuçlar elde edilebilecek. Ayrıca hastalıkların yayılmadan önlenebileceği konusundaki umutlar da giderek artıyor.

Öte yandan birçok kişi bu verilerin güvenlik tehtidi oluşturabileceğini iddia ediyor. Tüm bu giyilebilir teknoloji ile ilgili gelişmeler uzun bir süre tartışmaların odağında olacak gibi görünüyor. Bazı çevreler erken teşhis nedeniyle giyilebilir teknolojileri savunurken, bazı çevreler de sağlık sisteminde aksaklıklar yaratabileceğini ifade ediyor.

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