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Apple, yanan iPad Pro yüzünden davalık oldu

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TEKNOLOJİ  | 27.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Bradley Ireland, Amerika Birleşik Devletleri’nde sıradan bir gün geçiriyordu. Bir anda iPad Pro modelinden dumanlar çıkması ve hemen ardından yangının başlamasıyla birlikte hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni olarak iPad Pro gösterilmesi ise, Apple’ın başının çok fena yanacağını gösteriyordu. Ölen kişinin eşi sigorta şirketinden yüklü bir tazminat aldı.

Apple, yanan iPad Pro yüzünden davalık oldu

Sendika Yönetimi ile Greater New York Ortak Sigorta Şirketi adlı kurumlar, bundan kısa bir süre önce de Apple ile ilgili davacı olmuşlardı. Özellikle de iPad Pro modellerinin bataryaları konusunda apple’a herkes çok fazla yükleniyor.

Şirkete dava açan kişilerin en çok üzerinde durdukları konu ise, Apple’ın iPad Pro bataryalarında ne tür reaksiyonlar gelişebileceğini bilmesi gerekliliği. Lityum-İyon pilleri normal şartlarda da tehlikeli kabul ediliyor. Apple’ın böyle bir şeyi önemsemiyor olması ve önlem almaması onun sürekli olarak davalık olmasına neden oluyor.

Son olarak iddia makamı; Apple’dan faiz, avukatlık ücreti ve dava masraflarını karşılaması gibi birçok talepte bulundu. Eğer sizler de iPad Pro modellerinden herhangi birisini kullanıyorsanız, batarya sorunu yaşayıp yaşamadığınızı yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPad Pro

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