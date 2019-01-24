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Apple yeni iOS güncellemesi 12.1.3'ü yayınladı ama hataları gidermedi! İnternete bağlanılamıyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.01.2019 12:05 | Son Güncelleme

Apple'ın yayınladığı iOS'un 12.1.2 güncellemesi bir çok sorun ile beraber gelmişti. Sorunları gidermesi için geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 12.1.3 güncellemesi ise çare olmadı, yeni sorun ve hatalar meydana getirdi. Reddit ve Twitter'da geri bildirimlerde bulunan kullanıcılara göre, güncelleme sonrasında cihazlar hücresel veriyi sonlandırıyor.

Apple yeni iOS güncellemesi 12.1.3'ü yayınladı ama hataları gidermedi! İnternete bağlanılamıyor

Yeni iOS güncellemesi hakkında yapılan geri bildirimlere göre, iOS 12.1.3 sürümünde hücresel veriye bağlanırken sorun yaşanıyor. Apple, iOS 12.1.2 güncellemesi birçok sorun içerince, bu yeni güncellemede yeni özelliklerden çok, hataları gidermek için çalışmıştı. Ancak görünen o ki bütün hataları giderememiş.

İNTERNETE BAĞLANMA SORUNU

Reddit ve Twitter‘da geri bildirimde bulunan kullanıcılara göre, yeni güncellemeden sonra cihaz hücresel veriyi sonlandırıyor.

'GÜNCELLEME YAPMAYIN'

ABD'li operatör firması Sprint, iPhone XR, XS, XS Max ve X modellerindeki iOS 12.1.3 güncellemesinde bulunan ağ problemi nedeniyle şimdilik güncelleme yapmamaları konusunda abonelerini uyardı. Ayrıca AT&T aboneleri de benzer sorunları yaşadıklarını raporladı. Şu an için bu sorunun ABD dışında olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok.

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iOS 12.1.2 güncellemesi iOS 12.1.3 Apple iPhone güncelleme

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