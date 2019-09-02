Apple yeni iPhone modellerini 10 Eylül'de tanıtacak

Apple, göndermiş olduğu davetiyede yeni iPhone modellerini 10 Eylül 2019 tarihinde tanıtacağını açıkladı. 10 Eylül’de Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan etkinlikte üç farklı iPhone modeli tanıtılacak. iPhone 11r, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen bu modellerin yanında, Apple Watch Series 5 de sergilenecek. Cupertinolu teknoloji devinin bu etkinlikte yeni ürünlerini de tanıtması bekleniyor.

iPad Pro’larda kullanmaya alışkın olduğumuz Apple Pencil, iPhone 11 Max Pro modelinde de kullanılacak. Ancak muhtemelen bu modelde sadece 2. nesil Apple Pencil çalışacak. Gücünü Apple A13 yonga seti ve minimumda 4 GB RAM’den alacak olan yeni iPhone modelleri, Samsung’un Galaxy Note serisini tarihe gömecek gibi görünüyor.

Son olarak Apple’ın bu etkinlik sonrası iOS 13 güncellemesini diğer iPhone modellerine sunacağını belirtelim.

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