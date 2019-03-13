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Apple yeni ürünleri açıklayacak!

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TEKNOLOJİ  | 13.03.2019 16:17 | Son Güncelleme

Apple, özel konuklarına gönderdiği davetiye de 25 Mart’ta önemli bir servisini açıklayacağının ipucunu verdi. Bu servis muhtemelen uzun zamandır dedikodusu yapılan TV stream olacak.

Apple yeni ürünleri açıklayacak!

Davetiyede “şov zamanı” ibaresi bulunuyor. Bu ibare 2006 yılında Apple TV açıklandığında kullanılmıştı. Muhtemelen TV tek haber olmayacak. Apple’ın Texture’ı almasıyla beraber özel üyelik gerektiren bir dergilik ve haber servisi üzerinde de çalıştığını duyacağız. Bu özel etkinlik, Apple’ın Silikon Vadisi’ndeki yeni kampüsündeki Steve Jobs sahnesinde yapılacak. 2017’de açılan bu sahne iPhone X ve diğer ürünlerin tanıtımı için kullanılmıştı.

Bu yıl bir geliştirici İOS 12.2 geliştirici beta versiyonunun içerisinde yeni iPad modellerinin ipuçlarına rastlamıştı. Muhtemelen 10 inçlik daha hızlı işlemcili bir iPad ile karşılaşabiliriz. 2015’ten bu yana yenilenmeyen iPad mini için de yeni bir duyuru yapılma ihtimali var. İnternetteki diğer bilgiler ise yeni bir iPod touch duyurusunu işaret ediyor.

Yeni donanımlar ve hatta telefonlar konusunda heyecanlı olsak da etkinliğin sadece servisler üzerine odaklanma olasılığı var. Cep telefonunda rekabet konusunda zorlanan Apple’ın sevislerle gelirlerini arttırmaya çalışması kulağa mantıklı geliyor.

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Apple iPhone tv Apple TV iPad iPad Mini iPad touch tablet telefon

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