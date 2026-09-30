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Apple yıllardır yaptığı şeyi değiştirebilir! Yeni ürünler daha sık gelecek

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre Apple CEO’su John Ternus, ürün geliştirmeyi hızlandırmak ve daha sık yeni cihaz sunmak için şirketi yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Değerlendirilen öneriler arasında, geleneksel ilkbahar ve sonbahar tanıtım dönemlerine daha az bağlı kalmak da bulunuyor.

Apple yıllardır yaptığı şeyi değiştirebilir! Yeni ürünler daha sık gelecek
Enes Çırtlık

Apple’ın yeni ürünlerini tanıtma takvimi değişebilir. Bloomberg’den Mark Gurman’ın aktardığına göre CEO John Ternus, şirketin cihaz çeşitliliğini artırmayı ve mühendisliğe daha fazla odaklanan, daha yalın bir organizasyon oluşturmayı hedefliyor.

Bu kapsamda değerlendirilen önerilerden biri, ilkbahar ve sonbahardaki geleneksel ürün dönemlerine daha az bağlı kalarak yıl boyunca daha hızlı yeni cihazlar sunmak. Ternus’un, yapay zekâ çağında rekabetçi kalabilmek için Apple’ın daha deneysel olması gerektiğini de ifade ettiği aktarılıyor.

Apple yıllardır yaptığı şeyi değiştirebilir! Yeni ürünler daha sık gelecek 1

DAHA AZ HİYERARŞİ, MÜHENDİSLERDEN DAHA FAZLA BEKLENTİ

Habere göre planlar arasında, mühendislerle üst düzey yöneticiler arasındaki hiyerarşiyi azaltmak için bazı orta kademe yönetici pozisyonlarının kaldırılması da var.

Ternus’un daha az işe alım yapılmasını, mevcut mühendislerden daha fazla katkı beklenmesini ve organizasyondaki şişkinliğin azaltılmasını istediği belirtiliyor. Bir sunumda yıllık çalışan sayısı artışını gösteren bir slayt paylaşarak şirketin daha az çalışanla daha fazla iş başarması gerektiğini savunduğu aktarılıyor.

Gurman’a konuşan yöneticiler, daha “telaşlı” ve “bizzat işin içinde olmayı” gerektiren zorlu çalışmalarla birlikte şirket içinde daha hızlı hareket etme baskısı hissedildiğini söylüyor. Ürün geliştirme ekiplerinin daha kısa sürelerde, daha sık ve daha fazla ürün sunmaya zorlandığı ifade ediliyor.
Apple yıllardır yaptığı şeyi değiştirebilir! Yeni ürünler daha sık gelecek 2

BAZI YÖNETİCİLER GÖREVDEN ALINDI

Gurman’ın haberine göre son iki haftada bazı direktörler ve mühendislik program yöneticileri görevlerinden alındı. Bu çalışanlara şirket içinde başka bir pozisyon bulmaları için yalnızca birkaç hafta verildiği, bulamayanların işten çıkarılacağı belirtiliyor.

Son dönemdeki diğer küçülmelerin Siri, Vision Pro, yapay zekâyla ilgili yazılım mühendisliği ve Fitness+ ekiplerine odaklandığı aktarılıyor. Bazı çalışanlar, bu yılın ilerleyen dönemlerinde ve gelecek yılın başında yeni işten çıkarmaların mümkün olduğunu düşünüyor.

GELİR ARAYIŞI VE BÜTÇE KISINTILARI

Ternus’un, hizmetler işindeki büyümenin yavaşlaması karşısında mevcut ürünlerden daha fazla gelir elde etmenin yollarını aradığı da belirtiliyor. Yeni hizmetlerin sunulması da görüşülen konular arasında.

Apple yıllardır yaptığı şeyi değiştirebilir! Yeni ürünler daha sık gelecek 3

Maliyetleri azaltmak amacıyla 2027’ye yönelik erken planlama toplantılarında öngörülen bütçe artışlarının düşürüldüğü, çalışan sayısının sabit tutulmasının ve pazarlama harcamalarının azaltılmasının planlandığı belirtiliyor.

Gurman, Apple’ın uzun süredir sürdürdüğü uygulamaları değiştirmenin zor olacağını ve yıllar alabileceğini belirtiyor.

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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